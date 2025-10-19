「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが大敗で３連敗。第１戦から２連勝後は勝てず、通算成績を３勝３敗（リーグ優勝のアドバンテージ１勝を含む）で逆王手をかけられた。先発の大津が３回２／３を３安打３失点と誤算。四回に安打と２四球で無死満塁とすると、清宮幸の一ゴロの間に先制失点。続く田宮に左犠飛を浴びて２点目を失った。なおも２死一塁