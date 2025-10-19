―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは「転売ヤー」に苦しめられた経験はありますか？コロナ禍ではマスクに、Nintendo Switch、PlayStation5など様々なものを買い占めては、世間のヘイトを集める「転売ヤー」たち。『転売ヤー闇の経済学』（著：奥窪優木新潮新書）など彼らを取材・研究対象とする書籍も出版される始末。中を見る限りでは彼らには彼らなりの主張があるようですが、どうにも賢い生き方には思えません