大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年3月22日記事は取材時の状況）＊＊＊昔から業界都市伝説として聞いたことがある人も多いであろうパチンコ店のサクラ。あらかじめ出玉やメダルの大量獲得が期待しやすい優良台で遊戯し、「この店は出ている」とお客に思わせる印象操作がその目的だ