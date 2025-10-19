◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦ソフトバンク１―７日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）3連敗で逆王手をかけられソフトバンク・小久保裕紀監督（53）は「最後の最後まで戦ってきた相手との最終戦」と20日の第6戦に気持ちを切り替えた。王手をかけてから元気なく3連敗。この日も中盤の大量失点で敗れた。もう後はない。小久保監督は「勝てば日本シリーズ、負ければ今シーズン終了…分かりやすいです。