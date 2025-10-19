山陽オートの「スポニチ杯エキサイティングレース」が2日目を迎えた。1Rでは新鋭38期の小川可蓮（26＝山陽）がデビュー初白星。スタートを決め、自分のコースを丹念に走って逃げ切った。「今までは開けることを意識していたけど、押さえることを意識したら、うまく乗れました。うれしい気持ちが一番です。ホッとしました」と喜びを語った。「ハンデが下がっても、最後の1周まで同じ気持ちで走れるように頑張ります」。プ