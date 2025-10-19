お笑いタレントのやしろ優（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。親子でハロウィンの仮装をした姿を披露した。【写真】「クオリティ高!!!」手作りの衣装で”サトシとミューツー”に仮装したやしろ優＆息子「少し早めのハッピーハロウィン」と書き出し、「今年はサトシとミューツーだぜ!!!!」とそれぞれの仮装姿を披露。サトシに扮したやしろとミューツーに扮した息子（3）の親子ショットを披露した。また、「川村さんプ