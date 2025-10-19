［ケアラーの風景］きょうだい＜１＞障害や病気がある兄弟姉妹を持つ人は「きょうだい」や「きょうだい児」と呼ばれる。子どもの頃から兄弟姉妹のケアを担ったり、親の関心が向けられずに孤独を感じたりしている。周囲の差別に苦しむケースもある。きょうだいの声に耳を傾け、必要な支援について考えたい。（矢子奈穂）「自分見失いそうに」「弟を中心に家が回っている」関東地方に住む福祉施設職員の女性（２１）は、悟った