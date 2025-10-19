きょう午前、東京・品川区のJR五反田駅前にある機械式駐車場で車を出そうとした女性が下半身を挟まれてけがをし、病院に運ばれました。午前10時半すぎ、品川区西五反田で「悲鳴が聞こえる」と110番通報がありました。東京消防庁の消防隊員らが駆けつけたところ、ビルの1階にある機械式駐車場で40代の女性が挟まれていて、その後、救助されましたが、下半身をけがしたということです。命に別状はありませんでした。警視庁と東京消防