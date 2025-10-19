◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第２日▽明大１―０早大（１９日・神宮）首位・明大が３連覇中の２位・早大に連勝。無傷の開幕８連勝で勝ち点を４に伸ばし、５季ぶり４４度目の優勝を成し遂げた。明大は東京六大学代表として、第５６回明治神宮野球大会（１１月１４日開幕）に出場。１１月１６日には、関西５連盟第２代表と東農大北海道の勝者との初戦に臨み、２０２２年以来３年ぶりの頂点を目指す。明大は０−０で迎えた