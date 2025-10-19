◆ゼット杯第５５回日本少年野球関西秋季大会▽中学生の部・２回戦芦屋ボーイズ（兵庫県東支部）６―７京都嵐山ボーイズ（京都府支部）（１０月１９日・ＲｅＦｉｌｌスタジアム）大会第２日は、中学生の部の２回戦全８試合などを実施。昨年の１年生大会「関西さわやか大会」を制した現世代の関西王者、京都嵐山ボーイズが逆転勝ちでベスト８に進んだ。４回の攻撃まで４点のビハインド。だが、世代王者が苦境をはね返