◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは３連敗で日本シリーズ進出へ逆王手をかけられた。打順を大きく組み替え、３番に柳町、４番に柳田を起用。第４戦まで好調だった２人を中軸に据えたが、初回三塁で柳田が空振り三振に倒れると、その後もつながりをかいた。投手陣も３戦連続の６失点以上。先発の大津が４回につか