もしあなたのパートナーが、慌てて何かを隠そうとしている姿を目撃してしまったら、あなたならどうしますか？ 見なかったことにするか、強引に内容を追及するか……。今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆マッチョな爽やかイケメンとの出会い二宮沙也加さん（仮名・30歳／契約社員）は、運動不足で太ってきてしまったためフィットネスクラブに入会しました。「仕事帰りになるべく通おうと頑張って