19日、中央競馬のWIN5で5億6252万1610円の高額配当が飛び出した。対象の5競走は10→14→1→9→2番人気で決着し、21年3月14日の5億5444万6060円を塗り替えるWIN5の歴代最高配当となり、的中1票だった。