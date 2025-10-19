第30回秋華賞（19日・京都11R2000メートル芝18頭、G1）中央競馬の3歳牝馬3冠レース最終戦。2番人気のエンブロイダリー（クリストフ・ルメール騎乗）が1分58秒3で優勝した。桜花賞との2冠。半馬身差の2着は5番人気のエリカエクスプレス、3着は6番人気のパラディレーヌだった。