日本ハム７―１ソフトバンク（パ・リーグＣＳファイナルステージ第５戦＝１９日）−−日本ハムが通算３勝３敗（ソフトバンクのアドバンテージ１勝を含む）とした。日本ハムは田宮が貴重な得点をもたらした。１点を先取した直後の四回一死一、三塁から、左翼フェンス近くへ犠飛を放ち、三塁走者のレイエスが悠々と生還。このシリーズでは好機で打てていなかっただけに、「まず打点を挙げられて良かった」と振り返った。五回の好