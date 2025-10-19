ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」が、2025年秋冬に向けた新商品を発表！今年は、着心地にこだわったコットン製のカーディガンが登場し、さらに機能性インナー「REHEAT」シリーズも新たに加わります。ファッションデザイナー・落合宏理氏との共同開発によって生まれたこれらのアイテムは、季節の変わり目にぴったり。心地よく、そしておしゃれに過ごせる