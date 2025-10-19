◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦ソフトバンク−日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦の予告先発がNPBの公示で発表されました。ソフトバンクはモイネロ投手、日本ハムは達孝太投手で、ともに第1戦に先発。中4日での登板となります。モイネロ投手は7回110球を投げ、5安打、7奪三振、3四死球、無失点。達投手は6回93球を投げ、6安打、6奪三振、2四死球、無失点と両投手