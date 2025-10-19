タレント長嶋一茂（59）が19日放送の、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。精力剤を販売するブース前でかまいたちと3人でかぶりつきになった。東京・新橋駅前のニュー新橋ビルで撮影ロケ。1階のフレッシュジュース店や金券ショップなどをめぐりながら、見つけたのは活力チャージステーション「スッポン堂」。山内健司が突然「スッポン堂あります」と叫ぶと、一茂が「山内、これ元気になるんだよ