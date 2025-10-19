「ミード」をご存じだろうか。蜂蜜を発酵させてつくるお酒のことで、その歴史は古く、世界最古の酒とも言われる。日本ではまだ馴染みが薄いが、近年、滋賀や京都で相次ぎ醸造所がオープンしている。醸造家たちのミードにかける思いとは。現場を訪ねた。【写真】国産のこだわり果物などを使ったミードを醸造するアンテロープの谷澤さん滋賀県野洲市のJR野洲駅から車で10分ほどの住宅街の一角。平屋建ての倉庫のような建物に入ると、