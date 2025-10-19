現在もライブを中心に活動中女性2人組の音楽ユニット「Kiroro(キロロ)」の玉城千春(沖縄県出身)がインスタグラムを更新。最新ショットを披露し話題になっている。「ブラジル、上海に続いて香港、シンガポールでソロコンサートが決定しました〜念願の海外でのコンサートが続いています。一つ一つ夢が叶って嬉しいです。是非みなさん応援しにきてください」と、11月7日に香港のAPA AMPHITHEATREで、8日にシンガポールのゲートウ