◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）パ・リーグの首位打者に輝いたソフトバンクの牧原大成が、CSでの無安打が続いている。2試合ぶりに9番二塁でスタメン出場。3回は右飛に倒れた。6点ヒバインドの5回は2死二塁の打席では、日本ハムが左腕山崎福也に投手交代。CSとはいえ、新庄剛志監督は勝利投手まであと1死としていた古林睿煬を代え