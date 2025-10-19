◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高が今シリーズ1号のソロ本塁打を放った。7点を追う7回1死。3番手加藤貴之に対し、追い込まれてからの5球目。内角高めの直球を振り抜き、バックスクリーン左に運んだ。ただ、6回に自らの2失策で追加点を与えており、ダイヤモンドを一周する際に笑顔はなかった。