21歳で初めて結婚してから25年間で４回の結婚と離婚を経験した神奈川県在住の会社経営者の男性・ともさん(仮名、52歳)。「人生で一度も結婚したいと思ったことがない」と語るともさんが、それでも４回の結婚に至った数奇な半生を追った。(前後編の前編) 【画像】調布のキャバ嬢、南国系レゲエミュージシャン風…数奇な結婚遍歴を辿った52歳バツ4経営者 １回目の離婚は「２度にわたる浮気」 「僕はそもそも結婚願望がない