＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の最終ラウンド。片岡尚之と原敏之がトータル3アンダー・首位タイでホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4）へと持ち込まれている。【LIVE】力強いガッツポーズを見せる石川遼ツアー1勝の27歳・片岡はメジャー初勝利を懸けて挑む。34歳・原は念願の初勝利を狙う。トータル2アンダー・3位に石川遼。トータ