＜ファンケルクラシック最終日◇19日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞国内シニアツアーの最終ラウンドが終了した。宮本勝昌、プラヤド・マークセン（タイ）をプレーオフで下したタマヌーン・スリロット（タイ）が、「日本シニアオープン」に続く今季2勝目を飾った。【写真】コースを疾走するシカさん地元・静岡出身の宮本は史上2人目となる大会3連覇がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル8アンダ