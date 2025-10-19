＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の最終ラウンドが終了した。首位と4打差で出た畑岡奈紗は16番から3連続バーディを奪うなど、「67」をマーク。トータル20アンダーまで伸ばし、今季自己ベストの単独2位で大会を終えた。【写真】カッコイイ！コースには高級車がいっぱい優勝はトータル24アンダーのキム・セヨン（米国）。2位の畑岡と4打差をつける圧勝劇で、5