＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞「日替わり、というか一打替わり」。渋野日向子は、現在のゴルフをそう表現する。首位で滑り出した大会は、2日目の「76」に続き、最終日も「74」とオーバーパーで終えた。最終結果はトータルイーブンパーの40位タイ。「（初日の）貯金を全部使っちゃった」と苦笑いを浮かべる。【写真】一日署長を務めるシブコショットで苦しんだ3