元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が19日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。新たに購入したアロハシャツを披露した。「真冬でもアロハにしようと思って」とド派手なアロハシャツ姿で登場した一茂。同番組のロケ終わりに、ビンテージシャツに詳しいMCのかまいたち山内健司と買いに行ったという。値段は「42万です」。山内が「やっす」と驚くと、一茂も「俺も同感です。はっきり言って