●「コミュニケーションが大事」我慢せず言うべきことは言うように 元純烈でタレント・俳優の小田井涼平と妻で映画コメンテーターのLiLiCoが、映画『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』(10月24日公開)の予告映像で夫婦そろってナレーションに挑戦した。息ぴったりの掛け合いを披露した2人にインタビューし、作品の魅力を聞くとともに、結婚後の変化などを聞いた。小田井涼平とLiLiCo撮影:蔦野裕本作は、ある夫婦の離婚をめぐる“戦争