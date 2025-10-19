米プロバスケットボールＮＢＡブルズから電撃解雇された河村勇輝（２４）に、Ｂリーグ復帰待望論が沸き起こっている。河村はブルズの一員でサマーリーグに出場して活躍し、ＧリーグとＮＢＡを行き来できるツーウエー契約を勝ち取って入団。プレシーズンマッチでも序盤は活躍したが、３戦目以降は右足の負傷により欠場が続いた。そのケガが影響して、今回の契約解除につながったとみられる。現地メディアによると、当面は負傷