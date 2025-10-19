相続と聞くと、多くの人は「財産をもらえるもの」と考えがちだ。しかし実際には、亡くなった人が残した借金やローンも相続の対象となる。つまり、資産だけでなく負債まで引き継ぐ可能性がある。こうした事態を避けるために、重要となるのが「相続放棄」だ。相続放棄のルールや注意点、金銭リスクから身を守るにはどうしたらいいのだろうか。相続放棄の「3か月ルール」「父の借金を、まさか自分が背負うことになるなんて......」そ