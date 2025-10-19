「幸せの押し付け」が友人を傷つけている？我が子が可愛い！ この幸せを、大好きな友達にも味わってほしい！でも、もしその純粋な“善意”が、気づかぬうちに友達を深く傷つける“凶器”になっていたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、「子どもを産んだら絶対に幸せになる」と信じて疑わない一人の女性が、良かれと思って友人の心に土足で踏み込んでしまう物語。「産んだら絶対幸せになる」…親切が凶器に変わる時3歳になる子ども