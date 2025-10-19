◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが見せ場なく３連敗し、日本ハムの逆王手を許した。勝てば日本シリーズ進出が決まる一戦で、先発・大津が誤算。４回途中を３失点でＫＯされ「先に点を与えないようにと思ってマウンドに上がりましたが、粘ることができなかった。チームに申し訳ないです」とうなだれた。２番手・