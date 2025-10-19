10月15日早朝――夜が明けたばかりの埼玉県鶴ヶ島市の東武東上線・若葉駅周辺には救急車やパトカーのサイレン、そして報道ヘリのけたたましい轟音が鳴り響いていた。【衝撃画像】「『タトゥー』らしき模様が見え隠れしていたが」中学校の卒業アルバムで朗らかにほほ笑む木村容疑者の写真を見る社会部記者が解説する。「駅からほど近い高齢者施設（老人ホーム）で、80代の女性入居者2人が血を流して倒れているのが見つかり、ま