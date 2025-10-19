◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）日本ハムが３連勝で日本シリーズへ逆王手をかけた。４回、無死満塁から清宮の一ゴロの間に先制すると、田宮の左犠飛、矢沢の適時二塁打で３点を先制。５回には清宮の適時二塁打、田宮のスクイズなどで３点を加え、６回には敵失で１点を追加してリードを広げた。投げては先発の古林睿煬（