秋華賞出走がかなわなかった３歳牝馬のオープン勝利にＳＮＳが沸いている。１９日に行われた新潟１１Ｒ・新潟牝馬Ｓ・リステッド（芝２２００メートル＝１４頭立て）を制したのは、単勝オッズ２・１倍の１番人気に応えたカネラフィーナ（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）。１馬身１／４差の快勝で４連勝を飾り、秋華賞除外の無念を晴らした。好スタートから先行集団につけると道中も折り合ってスムーズに追走。最後