嵐が19日、デビュー日の11月3日にメンバー5人そろっての生配信を行うことを公式ファンクラブサイトで発表した。「生配信だヨ嵐会2025」と題し、11月3日午後5時から配信。嵐ファンクラブ会員限定での配信で、事前に無料視聴チケットを申し込む必要がある。申込期間は19日正午から配信終了まで。嵐は今年5月に公開したファンクラブ会員向けの動画で、来春の全国ツアーをもって活動を終了することを発表。この動画にはリーダー