サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードに所属するMF久保建英（24）が19日のセルタ戦で招集メンバーを外れた。地元紙ノティシアス・デ・ギプスコアによれば、18日の練習終盤に左足首の痛みが再発したという。日本代表で米国に遠征した9月6日の親善試合メキシコ戦で患部を痛めて回復が遅れ、日本国内で親善2試合を戦った今回の代表招集では14日のブラジル戦のみ出場。後半9分までプレーし「久しぶりに試合中に痛みなくで