◇パCSファイナルステージ第5戦日本ハム7―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第5戦が19日に行われ、リーグ2位の日本ハムは清宮幸太郎内野手（26）の3打点などで同1位のソフトバンクに快勝した。3連勝でアドバンテージを含め通算3勝3敗。16年以来の日本シリーズ進出に王手をかけた。ルーキーが負傷退場するアクシデントを、頼れ