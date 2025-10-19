俳優の岡田准一が19日、自身のXを更新し、新プロジェクト「MILEZ」のスタートを発表した。【画像】岡田准一、壮大な新プロジェクト「MILEZ」発表「MILEZ」では、さまざまなアングルから日本を捉え、新たな日本地図を描き出すという。公式サイトを案内した。「MILEZ」の公式サイトでは、「日本の伝統、文化、技術、そして後世に受け継がれるべきモノ、コトを紡ぎ、未来へとつなぐ壮大なプロジェクト」だとい説明。プロデュ