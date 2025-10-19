◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦ソフトバンク１―７日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）ソフトバンクが3連敗で、日本ハムに逆王手をかけられた。4回に3失点、5回にも3失点と投手陣が崩れ、6回は守備のミスから追加点を奪われた。7回に山川穂高のソロで1点を返したが焼け石に水。アドバンテージを含めて3勝3敗となり、20日の第6戦で日本シリーズ進出を懸ける。ソフトバンクが勝つか引き分けで2年連続