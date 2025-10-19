10月20日（月）の『徹子の部屋』に、柏木由紀子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！夫・坂本九さんが亡くなって40年。夏にはたくさんの取材を受けた柏木。自分にとっては忘れられないことだが、取材に来るスタッフの多くが事故後に生まれた世代となり、月日の流れを感じたという。娘が家庭を持ち生まれた孫も大きくなり、子離れ孫離れした今は、自分で住みやすいように建て替えた自宅で愛犬と充実した日々を過ご