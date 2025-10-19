サッカー日本代表が歴史的な勝利をあげて世界を驚かせた。14日に東京スタジアムで行われた国際親善試合で、ワールドカップで史上最多の5度の優勝を誇るブラジル代表から通算14度目の対戦で初勝利をもぎ取った。しかも2点をリードされた後半に、怒濤の3連続ゴールをゲット。痛快無比な大逆転劇を成就させた要因と、真っ向勝負の末に手にした白星の価値を追った。（ノンフィクションライター藤江直人）サッカー王国ブラジルに日本