「糖尿病」の治療や予防には、運動が不可欠です。そして、筋肉をつけることはインスリンの効きをよく良くする効果があるため、糖尿病対策にはとても大切です。そのため、「筋トレ後にプロテインを飲んでいる」という人も多いと思います。しかし、その一方で「プロテインは体に悪い」という声も耳にします。今回は、プロテインは腎臓や肝臓に負担がかかるのは本当かについて、「小暮医院」の小暮先生に聞いてみました。 監修医