湘南ベルマーレは10月19日、J１第34節で京都サンガF.C.とホームで対戦している。J１で降格圏内の19位に位置する湘南が先制。29分、敵陣でボールを奪った中野伸哉が、ペナルティエリア手前中央でフリーとなっていた鈴木章斗に横パスを供給する。これに反応した背番号10のエースが、右足のダイレクトシュートをゴール左に決めた。鈴木章の今季７点目は、チームにとって３試合ぶりのゴール。京都に敗れると、次節にJ２降格決定