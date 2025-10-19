2025年10月14日、台湾メディアのJapaholicは「漫画の鬼才・藤本タツキ氏の必見作品」と題した記事を掲載した。記事はまず、「劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』が、台湾公開12日間で興行収入1億台湾ドル（約5億円）を突破し、今年注目のアニメ映画の一つとなった。では、原作者の藤本タツキ氏はなぜ読者や編集者から『漫画界の天才』と称されるのか。本記事では藤本氏の独特な魅力と、過去に大きな話題を呼んだ代表作を紹介する」