北海道・砂川市の畑で2025年10月19日、クマ1頭が目撃されました。クマがシカを食べている様子も確認され、居座っているということです。砂川市東豊沼で19日午前10時50分ごろ、車を運転していた40代の女性がクマ1頭を見つけました。その後、通報を受け現場に駆け付けた警察官も周辺でクマ1頭を目撃しました。クマがシカを食べる様子も確認され、午後3時半現在もクマが現場に居座っているということです。警察によりますと、クマの体