テルアビブの「人質広場」で、ハマスに拘束されている人質全員の解放を求めるデモに参加した人々＝１８日/Fadel Senna/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意の一環として、イスラム組織ハマスからイスラエルに戻された１１人目の人質の遺体が１８日夜、ロネン・エンゲルさん（５４）と確認された。エンゲルさんは、ハマスがイスラエルに引き渡した２人の遺体のうちの１人で、所属するキブツ（集団農場