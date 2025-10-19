◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 日本ハム7−1ソフトバンク(19日、みずほPayPayドーム)日本ハムがソフトバンクに大量得点で3連勝。対戦成績を3勝3敗としました。日本ハムは4回、ヒットと2つのフォアボールでノーアウト満塁を作ると清宮幸太郎選手が相手のエラーを誘い先制、さらに田宮裕涼選手が犠牲フライ、その後2アウト1塁3塁でソフトバンクの2番手・ヘルナンデス投手から、矢澤宏太選手がタイムリーを放ち、こ