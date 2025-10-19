【モデルプレス＝2025/10/19】モデルの近藤千尋が10月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘3人との母娘ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】近藤千尋、娘3人との密着ショット◆近藤千尋、娘3人と親子でモーニング近藤は「今日はダンスの発表会」「パパ遅くまでお仕事で疲れてるから女4人で6時起きモーニング」と添え、3人の娘と一緒に撮影された写真を投稿。ダンスの発表会の準備のため、朝食を早朝に食べる